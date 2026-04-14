La fabrique à images, Archives municipales, Toulouse

La fabrique à images Mercredi 22 avril, 14h30 Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription, présence d’un adulte obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Découvrez nos archives photographiques, venez explorer les images que nous conservons et vous initier à l’histoire de ce médium fascinant. Ces photographies, témoins de l’histoire, sont aussi une invitation à l’imagination et à la création. Au fil du temps, des images deviennent lacunaires, les personnages et le contexte s’effacent. D’autres nous invitent à déployer notre imagination bien au-delà de leur cadre.

À travers cet atelier ludique à destination d’un jeune public* (7 à 12 ans), venez découvrir, transformer et détourner une image ancienne, pour la réinventer, chacun à sa manière. Initiez-vous en famille aux techniques du photomontage. Tous les trucages seront permis pour fabriquer un document unique à la frontière du réel et de l’imaginaire.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/hGGyhNXTpX »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

Découvrez nos archives photographiques et initiez-vous à ce médium fascinant. À travers un atelier ludique (7-12 ans), explorez, transformez et réinventez des images anciennes grâce au photomontage. Archives Jeune Public

M.Gonzalez