La Fabrique d’Anna, Bibliothèque Le Clerjus, Le Clerjus

Informations pratiques

La Fabrique d’Anna Samedi 7 novembre, 14h00 Bibliothèque Le Clerjus Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Une invitation à cheminer à la rencontre de nos belles régions françaises, pour un voyage ludique et organisé entre écriture et expression plastique.

À partir d’une récolte de mots et d’impressions collective, chaque participant créera un carnet de voyage sous forme de leporello à la redécouverte de ses propres souvenirs, anecdotes, histoires liés à leurs explorations régionales.

Dessins, collages, couleurs… selon les envies et l’inspiration… illustreront les textes produits par chacun, guidé par Caroline Michel-Leroy, animatrice d’ateliers d’écriture, et Annabelle Valentin, plasticienne et animatrice d’ateliers ludo-créatifs.

Bibliothèque Le Clerjus Le Clerjus Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est

Atelier d’expression plastique et d’écriture

Crédit photo : La Fabrique d’Anna