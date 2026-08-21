La Fabrique d’Anna, Bibliothèque Le Clerjus, Le Clerjus
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Le Clerjus · Le Clerjus
Informations pratiques
La Fabrique d’Anna Samedi 7 novembre, 14h00 Bibliothèque Le Clerjus Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Une invitation à cheminer à la rencontre de nos belles régions françaises, pour un voyage ludique et organisé entre écriture et expression plastique.
À partir d’une récolte de mots et d’impressions collective, chaque participant créera un carnet de voyage sous forme de leporello à la redécouverte de ses propres souvenirs, anecdotes, histoires liés à leurs explorations régionales.
Dessins, collages, couleurs… selon les envies et l’inspiration… illustreront les textes produits par chacun, guidé par Caroline Michel-Leroy, animatrice d’ateliers d’écriture, et Annabelle Valentin, plasticienne et animatrice d’ateliers ludo-créatifs.
Bibliothèque Le Clerjus Le Clerjus Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est
Atelier d’expression plastique et d’écriture
Crédit photo : La Fabrique d’Anna
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