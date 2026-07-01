La fabrique des expressions, carré, Boulogne-sur-Mer
mercredi 13 janvier 2027 · carré · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
La fabrique des expressions Mercredi 13 janvier 2027, 14h00 carré Pas-de-Calais
Gratuit sur réservation au 03 21 87 37 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:00:00+01:00
Fin : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:00:00+01:00
La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA, vous invite à explorer l’univers fascinant des émotions à travers un atelier créatif aussi expressif qu’étonnant ! Après une découverte d’œuvres et de photographies inspirées des recherches du neurologue Guillaume Duchenne de Boulogne et des visages sculptés de Franz Xaver Messerschmidt, chacun s’amusera à dessiner toute une palette d’expressions : joie, colère, surprise ou encore peur. Un atelier pour observer, exagérer et donner vie aux émotions à travers le trait et l’imagination. Atelier animé par Amélie Cazin, artiste plasticienne.
carré Place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA, vous invite à explorer l’univers fascinant des émotions à travers un atelier créatif aussi expressif qu’étonnant ! Après une découverte d’œuvres et de des…
©Jean-Philippe Martin
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