La fabrique des modes : les métiers de l’habillement à Paris, XIIIe-XVIe siècle, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau

La fabrique des modes : les métiers de l’habillement à Paris, XIIIe-XVIe siècle Dimanche 7 juin, 11h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

À la fin du Moyen Âge et au XVIe siècle, Paris était une capitale de la Mode où les métiers de l’habillement ont prospéré au contact de la cour. Cette conférence à deux voix propose de mettre en lumière les différents moyens d’acquérir un vêtement à cette époque (confection sur mesure, prêt-à-porter, recours à la fripe) et de réfléchir à sa fabrication dans les ateliers. Comment et à quels rythmes s’y organisait la production ? Quels savoir-faire y étaient transmis ? Quel rôle ont joué les tailleurs, brodeurs, faiseuses de fraises et de dentelles dans la création de formes nouvelles ?

Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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