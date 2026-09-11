La Fabrique – Rêves de ville, La Fabrique, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
La Fabrique – Rêves de ville Samedi 19 septembre, 14h30 La Fabrique Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Situé dans un bâtiment de style art-déco conçu par l’architecte Raoul Cagnault en 1936, cet ancien bâtiment EDF est aujourd’hui un espace dédié à la sensibilisation et à la réflexion sur la ville de demain et les transitions. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de ce projet-lieu aux multiples facettes.
Durée : Environ 1h
Informations et réservations : lafabrique@lemans.fr / 02 43 47 46 40
La Fabrique 5 boulevard Anatole France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 46 40 »}] [{« link »: « mailto:lafabrique@lemans.fr »}]
Situé dans un bâtiment de style art-déco conçu par l’architecte Raoul Cagnault en 1936, cet ancien bâtiment EDF est aujourd’hui un espace dédié à la sensibilisation et à la réflexion sur la ville de …
©Le Mans Métropole
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