La Fabrique – Rêves de ville, La Fabrique, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

La Fabrique – Rêves de ville Samedi 19 septembre, 16h30 La Fabrique Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Situé dans un bâtiment de style art-déco conçu par l’architecte Raoul Cagnault en 1936, cet ancien bâtiment EDF est aujourd’hui un espace dédié à la sensibilisation et à la réflexion sur la ville de demain et les transitions. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de ce projet-lieu aux multiples facettes.

Durée : Environ 1h

Informations et réservations : lafabrique@lemans.fr / 02 43 47 46 40

La Fabrique 5 boulevard Anatole France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 46 40 »}] [{« link »: « mailto:lafabrique@lemans.fr »}]

Situé dans un bâtiment de style art-déco conçu par l’architecte Raoul Cagnault en 1936, cet ancien bâtiment EDF est aujourd’hui un espace dédié à la sensibilisation et à la réflexion sur la ville de …

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