La face cachée du plateau Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

La face cachée du plateau

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Compagnie Les Dramaticules

Vous êtes curieux.ses de découvrir les secrets du théâtre ? Assistez à une conférence-spectacle qui met en valeur les décors, la technique et les différents métiers liés au spectacle vivant.

théâtre | conférence

jeudi 12 mars 2026 20h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 10 ans

placement libre

tarif unique 6€ .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

