La face cachée du plateau Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 12 mars 2026.
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-12 20:30:00
Compagnie Les Dramaticules
Vous êtes curieux.ses de découvrir les secrets du théâtre ? Assistez à une conférence-spectacle qui met en valeur les décors, la technique et les différents métiers liés au spectacle vivant.
théâtre | conférence
à partir de 10 ans
placement libre
tarif unique 6€ .
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
