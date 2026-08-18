La famille Addams Porte de France Marsal
mercredi 21 octobre 2026 · Porte de France · Marsal
Informations pratiques
Marsal
La famille Addams
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 11:15:00
Date(s) :
2026-10-21
La famille Addams vous invite à connaître chacun de ses membres et à recréer leur univers.
de 10H à 11H15 pour les 4-7 ans
de 14H à 15H30 pour les 8-12 ansEnfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
The Addams Family invites you to meet each of its members and explore their world.
10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7
2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12
L’événement La famille Addams Marsal a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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