La famille Addams Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

La famille Addams

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 11:15:00

Date(s) :

2026-10-21

La famille Addams vous invite à connaître chacun de ses membres et à recréer leur univers.

de 10H à 11H15 pour les 4-7 ans

de 14H à 15H30 pour les 8-12 ansEnfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

The Addams Family invites you to meet each of its members and explore their world.

10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7

2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12

L’événement La famille Addams Marsal a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS