LA FAMILLE – CAPITOLE EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

LA FAMILLE Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

La FamilleUn duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemisUne famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.Une pièce écrite et mise en scène par Samuel BenchetritAvec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Jackie Berroyer, Kate Moran

CAPITOLE EN CHAMPAGNE AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 Chalons En Champagne 51