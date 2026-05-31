La Fanfare Clandestine & Taikoyaki Square Sarah Bernhardt Paris
La Fanfare Clandestine & Taikoyaki Square Sarah Bernhardt Paris samedi 6 juin 2026.
Concert La Fanfare Clandestine & Taikoyaki
Kiosque du square Sarah Bernhardt, le samedi 6 juin 2026
À partir de 15h
Voici le grand retour d’une joyeuse collaboration musicale réunissant deux groupes détonants, la Fanfare Clandestine et Taikoyaki !
Au programme : un concert composé de leurs répertoires respectifs, mais également des morceaux revisités en mode taiko et fanfare.
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La Fanfare Clandestine et Taikoyaki vous invitent à fêter l’arrivée de l’été au son des cuivres et des tambours japonais, dans une ambiance festive et conviviale !
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00
Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval 75020 Paris
https://www.paris.fr/evenements/kiosques-en-fete-13390 https://www.facebook.com/Lafanfareclandestine https://www.facebook.com/Lafanfareclandestine
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