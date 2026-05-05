La Fayette entre France et Amérique : histoire et légende, Archives nationales – Site de Paris, Paris

La Fayette entre France et Amérique : histoire et légende Samedi 23 mai, 14h00 Archives nationales – Site de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’année 2026 marque à la fois le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique et le 200e anniversaire du Lafayette College (Easton, Pennsylvanie). À cette occasion, les Archives nationales et cet établissement s’associent pour consacrer une exposition à Gilbert Du Motier de Lafayette (1757-1834) : un personnage adulé aux États-Unis, controversé en France, qui, tout au long de sa vie, joue un rôle de pont entre deux rives et entre deux cultures politiques.

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/evenements/lafayette-entre-france-et-amerique-histoire-et-legende

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Visite libre de l’exposition « La Fayette entre France et Amérique : histoire et légende »

© Archives nationales, DIS / Carole Bauer