Châteauroux

La fée aux gros yeux lecture en musique

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 18:15:00

fin : 2026-11-06 19:15:00

Date(s) :

2026-11-06

La fée aux gros yeux: lecture en musique par la compagnie Bol d’air.

Anne Trémolière, comédienne, professeure d’art dramatique au CRD de Châteauroux, et Sandrine Charluet, musicienne, premier prix de basson du CNSM de Paris et professeure au CRD de Châteauroux.

A 68 ans, George Sand invente, pour amuser et instruire ses petites-filles, une dizaine de contes merveilleux. Au dire de la grand-mère, la nature est un monde peuplé d’esprits, dans lequel, secrètement, les montagnes s’animent (Le GéantYéous), les nuages chantent (Le Nuage rose), les grenouilles et les fleurs conversent (La Reine Coax, Ce que disent les fleurs) … Même les statues et les tableaux, dans Le Château de Pictordu, prennent vie.

Autant de faits extraordinaires dont seuls les enfants, véritables héros de ces contes d’apprentissage, peuvent être témoins … Dernier ouvrage publié du vivant de George Sand, les Contes d’une grand-mère (1873-1876) manifestent la vitalité sans faille de cet écrivain.

1 h, pour toute la famille. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

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English :

La fée aux gros yeux: musical reading by the Bol d’air company.

Anne Trémolière, actress, drama teacher at the CRD de Châteauroux, and Sandrine Charluet, musician, first prize in bassoon at the CNSM de Paris and teacher at the CRD de Châteauroux.

L’événement La fée aux gros yeux lecture en musique Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY