LA FEMME DES ASTRES THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA FEMME DES ASTRES

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-19 21:00:00

Date(s) :

2027-03-18 2027-03-20

À la fois comédienne, musicienne, clown et circassienne, Jur Domingo met tous ses talents au service de ce spectacle.

Accompagnée par Juliette Zanon, artiste protéiforme, elle imagine une forme hybride traversée par l’urgence de créer, dans laquelle l’excès et la démesure sont synonymes d’une folle envie de vivre.

Il y a tout ce que l’artiste aux multiples disciplines sait faire et qu’elle développe dans ses spectacles. Et il y a le reste, qui s’impose ici en réponse aux épreuves de la vie, et en dépit des conventions. Revenant aux arts modestes du cirque, Jur Domingo mêle clown, chant, théâtre, manipulation d’objet, marionnettes, vidéo pour raconter une histoire qui pourrait être la sienne. La femme des astres fait le portrait d’une femme qui devient folle mais d’une manière qui donnerait envie d’être folle… Confidente de ce récit qu’elle s’approprie, elle s’en fait le relais avec humour et décalage. À l’intimité succède alors une intensité sans limite. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%C0 As an actress, musician, clown, and circus performer, Jur Domingo brings all her talents to this show.

L’événement LA FEMME DES ASTRES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE