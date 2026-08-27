La femme préhistorique expliquée aux gens Centre Culturel Les Tourelles Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

La femme préhistorique expliquée aux gens

Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Et si notre vision de la Préhistoire était faussée depuis plus d’un siècle ? À travers une enquête aussi passionnante qu’amusante, ce spectacle interroge la place des femmes aux origines de l’humanité et démonte les nombreux clichés qui entourent encore la Préhistoire. Entre découvertes scientifiques, humour et réflexion , il invite à porter un regard nouveau sur notre passé et sur les inégalités qui traversent encore nos sociétés. Un spectacle original, accessible à tous, qui mêle histoire, science et théâtre pour nous faire voir la Préhistoire sous un tout nouveau jour. Cie Attention au(x) Chien(s) Avec Françoise Jimenez Durée 1h30 Dès 12 ans

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Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

What if our view of prehistory has been wrong for more than a century? Through an investigation that is as fascinating as it is entertaining, this show examines the role of women at the dawn of humanity and debunks the many clichés that still surround prehistory. Combining scientific discoveries, humor, and reflection, it invites us to take a fresh look at our past and at the inequalities that still persist in our societies. An original show, accessible to all, that blends history, science, and theater to help us see prehistory in a whole new light. Cie Attention au(x) Chien(s) With Françoise Jimenez Running time: 1 hour 30 minutes Ages 12 and up

L’événement La femme préhistorique expliquée aux gens Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme