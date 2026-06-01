La Fenêtre sur le Jardin des Cimes, Jardin des Cimes, Passy

La Fenêtre sur le Jardin des Cimes Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin des Cimes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

14H – 16H : Animation Fenêtre sur le Jardin des Cimes (Tout public)

Notre regard sur le paysage est toujours personnel et unique. À travers un temps d’observation dans le Jardin et d’échange autour du panorama exceptionnel du Jardin des Cimes face au Mont-Blanc, cette animation invite chacun à réfléchir à sa propre manière de voir le paysage.

Les participants réaliseront ensuite un petit cadre de fenêtre en bois permettant de mettre en valeur un détail, une ambiance ou un élément du paysage qui leur tient particulièrement à cœur. Comme une manière poétique de porter attention à ce qui nous touche vraiment lorsque nous regardons le paysage.

Jardin des Cimes 447 Route du docteur davy, 74190 Passy, France Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450215087 https://www.jardindescimes.com https://www.facebook.com/JardinDesCimes [{« type »: « link », « value »: « https://cc4.fr/-d2 »}] [{« link »: « https://cc4.fr/-d2 »}] Le Jardin des Cimes s’étend sur trois hectares, perché à 1 050 m dans les Alpes, face au Massif du Mont‑Blanc. Ce lieu unique propose une balade poétique ludique et pédagogique à travers des espaces inspirés du monde entier, des ambiances alpines, des jardins nourriciers et des œuvres d’art contemporaines. Malgré ses 17 ans, le jardin révèle une maturité surprenante, évoluant constamment au rythme des saisons et des idées nouvelles. Des résidences d’artistes dynamisent régulièrement le site, enrichissant l’espace de créations. Chaque œuvre s’intègre harmonieusement au paysage, créant un dialogue entre la nature sauvage et l’art contemporain. Chaque sentier révèle une surprise visuelle où le geste humain sublime la beauté du relief. C’est une expérience immersive où la création artistique devient le prolongement naturel de l’horizon.

14H – 16H : Animation Fenêtre sur le Jardin des Cimes (Tout public)

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