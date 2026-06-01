Visite guidée à l’aveugle – Les Jardins du Monde., Jardin des Cimes, Passy

Visite guidée à l’aveugle – Les Jardins du Monde. Dimanche 7 juin, 10h30 Jardin des Cimes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

10H30- 12H : Visite guidée à l’aveugle – Les Jardins du Monde.

Cette seconde visite sensorielle vous plonge dans l’univers des Jardins du Monde. Sons, odeurs, matières et pratiques culturelles permettront d’aborder autrement des paysages lointains que nous connaissons souvent principalement par l’image.

Jardin des Cimes 447 Route du docteur davy, 74190 Passy, France Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450215087 https://www.jardindescimes.com https://www.facebook.com/JardinDesCimes Le Jardin des Cimes s’étend sur trois hectares, perché à 1 050 m dans les Alpes, face au Massif du Mont‑Blanc. Ce lieu unique propose une balade poétique ludique et pédagogique à travers des espaces inspirés du monde entier, des ambiances alpines, des jardins nourriciers et des œuvres d’art contemporaines. Malgré ses 17 ans, le jardin révèle une maturité surprenante, évoluant constamment au rythme des saisons et des idées nouvelles. Des résidences d’artistes dynamisent régulièrement le site, enrichissant l’espace de créations. Chaque œuvre s’intègre harmonieusement au paysage, créant un dialogue entre la nature sauvage et l’art contemporain. Chaque sentier révèle une surprise visuelle où le geste humain sublime la beauté du relief. C’est une expérience immersive où la création artistique devient le prolongement naturel de l’horizon.

10H30- 12H : Visite guidée à l’aveugle – Les Jardins du Monde.

©Timothée du Peloux