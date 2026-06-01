Visite à l’aveugle, Jardin des Cimes, Passy

Visite à l’aveugle Samedi 6 juin, 14h00 Jardin des Cimes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

14H – 16H : Visite guidée à l’aveugle – la Balade en Montagne.Pour la première fois au Jardin des Cimes, nous proposons une visite immersive les yeux bandés. En se mettant à la place des personnes malvoyantes, les participants sont invités à redécouvrir le jardin grâce au toucher, aux sons, aux odeurs et aux sensations.

Cette première partie, consacrée à la Balade en Montagne, vous fera explorer différents étages de la montagne à travers des textures naturelles, des ambiances et des éléments à reconnaître sans les voir. Une expérience sensorielle originale suivie d’un temps d’échange collectif autour des ressentis de chacun.

Première partie sam. 6 : la Balade en montagne et les différents étages de la montagne

Deuxième partie dim. 7 : L’atmosphère des Jardins du monde

Jardin des Cimes 447 Route du docteur davy, 74190 Passy, France Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450215087 https://www.jardindescimes.com https://www.facebook.com/JardinDesCimes Le Jardin des Cimes s’étend sur trois hectares, perché à 1 050 m dans les Alpes, face au Massif du Mont‑Blanc. Ce lieu unique propose une balade poétique ludique et pédagogique à travers des espaces inspirés du monde entier, des ambiances alpines, des jardins nourriciers et des œuvres d’art contemporaines. Malgré ses 17 ans, le jardin révèle une maturité surprenante, évoluant constamment au rythme des saisons et des idées nouvelles. Des résidences d’artistes dynamisent régulièrement le site, enrichissant l’espace de créations. Chaque œuvre s’intègre harmonieusement au paysage, créant un dialogue entre la nature sauvage et l’art contemporain. Chaque sentier révèle une surprise visuelle où le geste humain sublime la beauté du relief. C’est une expérience immersive où la création artistique devient le prolongement naturel de l’horizon.

14H – 16H : Visite guidée à l’aveugle – la Balade en Montagne.Pour la première fois au Jardin des Cimes, nous proposons une visite immersive les yeux bandés. En se mettant à la place des personnes …

©Timothée du Peloux