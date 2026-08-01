La feria de Vittel RD 18 Vittel

Informations pratiques

Vittel

La feria de Vittel

RD 18 Lieu dit l’Orée du bois Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 11:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Banquet festif géant avec apéritif offert à partir de 11h30.

Service du banquet à 13h30 (places limitées) avec produits locaux de qualité puis à 15h30, ambiance bodega–guinguette enflammée aux rythmes du Sud-Ouest jusqu’à 1h.

Stand sucré-salé au brasero tout l’après-midi et le soir.

Surprises tout au long de la journée. Bandas animations et danse.

Tournoi de pétanque en doublette avec des lots pour les finalistes. Inscription sur place.

Entrée gratuite de 15h à 17h30.

Après 17h30, l’entrée simple (5€) comprend au choix une sangria, une bière ou un soft.

Offre exceptionnelle 49€ les 200 premières places seulement. Un bandana de la feria OFFERT.

Réservation par téléphone ou en ligne.

Une partie des bénéfices reversée à la recherche sur la maladie de Charcot.Tout public

49 .

RD 18 Lieu dit l’Orée du bois Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 58 80 82 70

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English :

A huge festive banquet with complimentary appetizers starting at 11:30 a.m.

Banquet service at 1:30 p.m. (limited seating) featuring high-quality local products, followed at 3:30 p.m. by a lively “bodega-style” open-air party with the rhythms of southwestern France until 1:00 a.m.

A sweet-and-savory food stand by the fire pit all afternoon and evening.

Surprises throughout the day. Live music and dancing.

Doubles pétanque tournament with prizes for the finalists. Sign up on-site.

Free admission from 3:00 PM to 5:30 PM.

After 5:30 p.m., a single admission ticket (5?) includes your choice of a sangria, a beer, or a soft drink.

Special offer: 49? for the first 200 tickets only. A free feria bandana.

Reservations by phone or online.

A portion of the proceeds will be donated to research on Charcot’s disease.

L’événement La feria de Vittel Vittel a été mis à jour le 2026-07-27 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE