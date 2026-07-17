La ferme s’invite au quartier, terrain d’aventure, Nantes

Informations pratiques

La ferme s’invite au quartier Jeudi 27 août, 15h00 terrain d’aventure Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

Les animaux de la ferme arrivent dans votre quartier !

L’association 2LC vous invite à rencontrer les animaux de la ferme lors d’un moment convivial et familial. Une animation gratuite pour découvrir les animaux, partager un bon moment et profiter d’une sortie en plein air.

Le lien de l’association https://www.2lconnexion.net/

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La ferme s’invite dans le quartier !

@Romain Boulanger