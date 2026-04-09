La Fervo Fluxo is back avec Petrus à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
La Fervo Fluxo is back avec Petrus à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 26 avril 2026.
Le producteur et DJ Petrus (Submundo 808) débarque à Paris le 25 avril avec les DJs Malira, Sheykh, Ant Fervo et des danseureuses pour une soirée spéciale à La Machine du Moulin Rouge.
Fervo Fluxo est une plateforme Funk BR qui met en avant des artistes et des styles de tout le Brésil, avec une émission de radio mensuelle sur Rinse France.
Événement en Central de La Machine du Moulin Rouge.
LINE-UP
Petrus
Malira
Sheykh
Ant Fervo
Retrouvez l’essence de Rio à La Machine du Moulin Rouge pour une soirée inédite le samedi 25 avril 2026 !
Le samedi 25 avril 2026
de 23h59 à 06h00
payant
De 17 à 23 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T02:59:00+02:00
fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T23:59:00+02:00_2026-04-25T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/fervo-fluxo/ https://fb.me/e/kOrMt4Xgo https://fb.me/e/kOrMt4Xgo
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