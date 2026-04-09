La Fervo Fluxo is back avec Petrus à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Le producteur et DJ Petrus (Submundo 808) débarque à Paris le 25 avril avec les DJs Malira, Sheykh, Ant Fervo et des danseureuses pour une soirée spéciale à La Machine du Moulin Rouge.

Fervo Fluxo est une plateforme Funk BR qui met en avant des artistes et des styles de tout le Brésil, avec une émission de radio mensuelle sur Rinse France.

Événement en Central de La Machine du Moulin Rouge.

LINE-UP

Petrus

Écouter / voir

Malira

Sheykh

Ant Fervo

Retrouvez l’essence de Rio à La Machine du Moulin Rouge pour une soirée inédite le samedi 25 avril 2026 !

Le samedi 25 avril 2026

de 23h59 à 06h00

payant

De 17 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T02:59:00+02:00

fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T23:59:00+02:00_2026-04-25T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/fervo-fluxo/ https://fb.me/e/kOrMt4Xgo https://fb.me/e/kOrMt4Xgo



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