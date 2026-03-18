LA FÊTE DE LA BIÈRE

1 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Fête de la bière est l’événement qui régale tous les amateurs, grâce à des brasseurs et restaurateurs locaux, qui vous feront découvrir leurs spécialités; le tout en musique !

La Fête de la bière à Béziers est l’événement qui régale tous les amateurs ! Brasseurs et restaurateurs locaux vous attendent, pour vous faire découvrir leurs spécialités. Pour les gourmands, vous retrouverez de quoi vous restaurer sur place. Et pour célébrez tout ça, la musique sera au rendez-vous ! .

1 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

The Fête de la bière is an event for all beer lovers, with local brewers and restaurateurs on hand to introduce you to their specialities, all to the sound of music!

L’événement LA FÊTE DE LA BIÈRE Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34