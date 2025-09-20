La fête de la grenouille Poulaines
La fête de la grenouille Poulaines mardi 14 juillet 2026.
Poulaines
La fête de la grenouille
Poulaines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La fête de la grenouille
Fête de la grenouille à l’étang du Plessis. Buvette disponible, concours de pêche le matin suivi d’un repas avec fond musical dés 11h30. Dîner champêtre à 19h, bal par Lulu et Karine à 20h30 et feu d’artifice. Entrée gratuite. .
Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire comite.des.fetes.de.poulaines@outlook.fr
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English :
The Frog Festival
L’événement La fête de la grenouille Poulaines a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chabris Pays de Bazelle
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