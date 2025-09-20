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La fête de la grenouille Poulaines

La fête de la grenouille Poulaines

La fête de la grenouille Poulaines mardi 14 juillet 2026.

Ville
36210 Poulaines
Département
Indre
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
Gratuit

Poulaines

La fête de la grenouille

Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

La fête de la grenouille
Fête de la grenouille à l’étang du Plessis. Buvette disponible, concours de pêche le matin suivi d’un repas avec fond musical dés 11h30. Dîner champêtre à 19h, bal par Lulu et Karine à 20h30 et feu d’artifice. Entrée gratuite.   .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire   comite.des.fetes.de.poulaines@outlook.fr

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English :

The Frog Festival

L’événement La fête de la grenouille Poulaines a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chabris Pays de Bazelle

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