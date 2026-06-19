La fête de la musique de l’association Jeu de boules du Faubourg d’Isle Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.

Saint-Quentin

La fête de la musique de l’association Jeu de boules du Faubourg d’Isle

Place des Girondins Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’association Jeu de Boules du Faubourg d’Isle vous donne rendez-vous le 21 juin de 16h à 21h, place des Girondins à Saint-Quentin, pour célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive !

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Restauration et buvette sur place.

L’association Jeu de Boules du Faubourg d’Isle vous donne rendez-vous le 21 juin de 16h à 21h, place des Girondins à Saint-Quentin, pour célébrer la musique dans une ambiance conviviale et festive !

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Restauration et buvette sur place. .

Place des Girondins Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 18 52 47 44

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English :

The Jeu de Boules du Faubourg d’Isle Association invites you to join us on June 21 from 4:00 p.m. to 9:00 p.m. at Place des Girondins in Saint-Quentin to celebrate music in a friendly and festive atmosphere!

Come enjoy a warm and welcoming time with family or friends.

Food and drinks will be available on site.

L’événement La fête de la musique de l’association Jeu de boules du Faubourg d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois