La Fête de la nature au Jardin, Jardin de la Reine, Montpellier

La Fête de la nature au Jardin Samedi 6 juin, 14h00 Jardin de la Reine Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Organisation d’ateliers en lien avec le jardin, pour adultes et enfants : reconnaître les différentes senteurs des plantes, déguster des tisanes chaudes et froides, observer et jouer autour des plantes présentes dans le jardin, participer à des activités ludiques.

Jardin de la Reine 1bis Rue du Jardin de la Reine, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 04 67 20 99 00 https://www.jardindelareine.fr Lieu magique, écrin de verdure en plein cœur de Montpellier, le Jardin de la Reine fait partie du site historique du premier Jardin des plantes, créé par Richer de Belleval en 1595. Il constituait la partie réservée aux expérimentations des botanistes. Richer de Belleval, pionnier d’une botanique moderne, précurseur de concepts de l’agronomie, sera étudié, repris, discuté par la communauté botanique européenne, de Carl Von Linné à Olivier de Serres

Après 200 ans de fermeture au public, il est devenu propriété de la Ville en 2013. Le jardin est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 2009.

Géré par une association, ce jardin chargé d’histoire est devenu un lieu culturel et d’éducation sur la biodiversité : insectes, oiseaux et sur les plantes médicinales ou aromatiques…et depuis peu, sur les plantes tinctoriales. Depuis peu des animations cultuelles ont lieu en mai, juin et septembre. Montpellier centre historique, parking des Arceaux, bus n°7, tram n°3, 1 et 4, entrée à l’angle de la rue du Jardin de la Reine et de la rue du carré du roi. Parking à proximité e tanimaux non admis.

Organisation d’ateliers en lien avec le jardin, pour adultes et enfants : reconnaître les différentes senteurs des plantes, déguster des tisanes chaudes et froides, observer et jouer autour des dans…

©Philippe.Bonnefont