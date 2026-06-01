La Fête de l’Écologie Cloître des Récollets Metz

Metz

La Fête de l’Écologie

Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Fête de l’Écologie investit le Cloître des Récollets pour une journée conviviale et familiale dédiée à la découverte de l’environnement.Tout au long de la journée, de nombreux stands associatifs, animations et ateliers permettront aux visiteurs de découvrir des initiatives locales.

Au programme des balades Zinzin pour explorer un univers sonore drôle et surprenant accompagnées par un guide nature, des balades Sauvages de ma Rue à la découverte des plantes sauvages de la ville, des concerts des élèves du Conservatoire Gabriel Pierné de Metz, ainsi que le spectacle de danse Murmure de l’Envol présenté à 17h dans les jardins du Cloître.

Les visiteurs pourront également participer aux ateliers Mini Voyages en 2030 Glorieuses , à un atelier de fabrication de tisanes (payant et sur inscription à contact-sfe@sfr.fr, par téléphone au 03 87 74 88 89 ou sur https://www.ethnopharmacologia.org/nouveau-en-2026/) ou encore relever le défi de l’escape box consacrée aux enjeux de l’eau. Cette animation gratuite, accessible à tous, est proposée sur inscription préalable.

La journée sera aussi l’occasion de découvrir les animations de La Colline en Fête ainsi que l’exposition La Foire de Mai, une histoire de la fête foraine présentée par les Archives municipales de Metz.Tout public

0 .

Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ecology Festival is taking over the Cloître des Récollets for a fun, family-friendly day dedicated to exploring the environment.Throughout the day, numerous community organization booths, activities, and workshops will allow visitors to learn about local initiatives.

On the program: “Zinzin” walks to explore a funny and surprising world of sounds accompanied by a nature guide; “Sauvages de ma Rue” walks to discover the city’s wild plants; concerts by students from the Gabriel Pierné Conservatory in Metz, as well as the dance performance *Murmure de l’Envol*, presented at 5 p.m. in the Cloître gardens.

Visitors can also participate in the “Mini Voyages en 2030 Glorieuses” workshops, a herbal tea-making workshop (for a fee and by registration at: contact-sfe@sfr.fr, by phoneat 03 87 74 88 89 or via https://www.ethnopharmacologia.org/nouveau-en-2026/) or take on the challenge of the escape box dedicated to water issues. This free event, open to everyone, requires advance registration.

The day will also be an opportunity to explore the activities of “La Colline en Fête” as well as the exhibition “La Foire de Mai: A History of the Funfair,” presented by the Metz Municipal Archives.

L’événement La Fête de l’Écologie Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ