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La Fête de l’Été, Salle de La Cité, Rennes

La Fête de l’Été, Salle de La Cité, Rennes

La Fête de l’Été, Salle de La Cité, Rennes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Salle de La Cité

Adresse : 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : à partir de 6€

La Fête de l’Été Vendredi 26 juin, 17h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

à partir de 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

– Kwamé Ba (Jazz Caribéen)
– Chlorine Free (Jazz Funk)
– Dat Vibe (House)

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Soirée Funk, Jazz Caribéen et House Funk Jazz

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