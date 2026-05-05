La Fête de l’Été, Salle de La Cité, Rennes

La Fête de l’Été Vendredi 26 juin, 17h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

à partir de 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

– Kwamé Ba (Jazz Caribéen)

– Chlorine Free (Jazz Funk)

– Dat Vibe (House)

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Soirée Funk, Jazz Caribéen et House Funk Jazz