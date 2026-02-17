La fête de nos fermes Parc du Château de Volkrange Thionville

La fête de nos fermes

Parc du Château de Volkrange 50 Rue du donjon Thionville Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

2026-05-24

La Fête du Pain est organisée en collaboration avec le Syndicat des Boulangers de Thionville et environs.

De la Fourche à la Fourchette

De nombreux producteurs locaux vous présenteront leurs produits. Une petite restauration sur place est prévue.Tout public

Parc du Château de Volkrange 50 Rue du donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 59 38 00 lionsclubthionville@gmail.com

English :

The Fête du Pain is organized in collaboration with the Syndicat des Boulangers de Thionville et environs.

From the Fork to the Fork

Many local producers will present their products. A small catering on the spot is planned.

