La fête de nos fermes Parc du Château de Volkrange Thionville dimanche 24 mai 2026.
Parc du Château de Volkrange 50 Rue du donjon Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
2026-05-24
La Fête du Pain est organisée en collaboration avec le Syndicat des Boulangers de Thionville et environs.
De la Fourche à la Fourchette
De nombreux producteurs locaux vous présenteront leurs produits. Une petite restauration sur place est prévue.Tout public
Parc du Château de Volkrange 50 Rue du donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 59 38 00 lionsclubthionville@gmail.com
English :
The Fête du Pain is organized in collaboration with the Syndicat des Boulangers de Thionville et environs.
From the Fork to the Fork
Many local producers will present their products. A small catering on the spot is planned.
L’événement La fête de nos fermes Thionville a été mis à jour le 2026-02-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME