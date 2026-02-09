La Fête des Abeilles Portes ouvertes à la miellerie à Saint Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou
La Fête des Abeilles Portes ouvertes à la miellerie à Saint Martin d’Arcé
La Riberdière, Saint-Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Portes Ouvertes à la miellerie l’Or de la Ruche à Saint Martin d’Arcé
À l’occasion du printemps, Des Abeilles et Vous, à l’Or de la ruche vous invite à un événement convivial et pédagogique
La Fête des Abeilles, deux journées de portes ouvertes dédiées à la découverte du monde fascinant des abeilles, de l’apiculture artisanale et du savoir-faire local.
Petits et grands pourront plonger au cœur de l’univers des pollinisateurs et comprendre leur rôle essentiel dans la biodiversité et notre alimentation.
Au programme
Découverte du métier d’apiculteur et de la vie des abeilles
Présentation du travail au rucher et de la transformation du miel
Explications autour de la biodiversité et de l’environnement
Rencontres, échanges et moments de partage
Découverte et dégustation de produits de la ruche
Animations accessibles à toute la famille
Cette fête est l’occasion de mieux comprendre le lien entre la nature, les abeilles et le territoire, tout en rencontrant des artisans passionnés qui œuvrent au quotidien pour une apiculture respectueuse.
Un rendez-vous nature, gourmand et engagé, au cœur du Baugeois, à ne pas manquer.
Entrée libre Tout public
Certains ateliers seront sur inscription. suivre la page facebook @desabeillesetvous .
