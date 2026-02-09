La Fête des Abeilles Portes ouvertes à la miellerie à Saint Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou

La Fête des Abeilles Portes ouvertes à la miellerie à Saint Martin d’Arcé

La Riberdière, Saint-Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Portes Ouvertes à la miellerie l’Or de la Ruche à Saint Martin d’Arcé

À l’occasion du printemps, Des Abeilles et Vous, à l’Or de la ruche vous invite à un événement convivial et pédagogique

La Fête des Abeilles, deux journées de portes ouvertes dédiées à la découverte du monde fascinant des abeilles, de l’apiculture artisanale et du savoir-faire local.

Petits et grands pourront plonger au cœur de l’univers des pollinisateurs et comprendre leur rôle essentiel dans la biodiversité et notre alimentation.

Au programme

Découverte du métier d’apiculteur et de la vie des abeilles

Présentation du travail au rucher et de la transformation du miel

Explications autour de la biodiversité et de l’environnement

Rencontres, échanges et moments de partage

Découverte et dégustation de produits de la ruche

Animations accessibles à toute la famille

Cette fête est l’occasion de mieux comprendre le lien entre la nature, les abeilles et le territoire, tout en rencontrant des artisans passionnés qui œuvrent au quotidien pour une apiculture respectueuse.

Un rendez-vous nature, gourmand et engagé, au cœur du Baugeois, à ne pas manquer.

Entrée libre Tout public

Certains ateliers seront sur inscription. suivre la page facebook @desabeillesetvous .

La Riberdière, Saint-Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 68 19 47 43

English :

Open House at the honey house l’Or de la Ruche in Saint Martin d’Arcé

