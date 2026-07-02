La fête des cultures Parc Jean Bousseau Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

La fête des cultures

Parc Jean Bousseau 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Fête des Cultures du Monde.

Dégustations culinaires à prix libre, expositions, animations interculturelles (danses, musiques…). .

Parc Jean Bousseau 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 cosette.famille@cscbressuire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête des cultures

L’événement La fête des cultures Bressuire a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais