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La fête des cultures Parc Jean Bousseau Bressuire

samedi 26 septembre 2026 · Parc Jean Bousseau · Bressuire

La fête des cultures Parc Jean Bousseau Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc Jean Bousseau
Adresse
17 Rue du Général Leclerc
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bressuire

La fête des cultures

Parc Jean Bousseau 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Fête des Cultures du Monde.
Dégustations culinaires à prix libre, expositions, animations interculturelles (danses, musiques…).   .

Parc Jean Bousseau 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22  cosette.famille@cscbressuire.fr

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English : La fête des cultures

L’événement La fête des cultures Bressuire a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais

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