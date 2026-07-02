La fête des cultures Parc Jean Bousseau Bressuire
samedi 26 septembre 2026 · Parc Jean Bousseau · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
La fête des cultures
Parc Jean Bousseau 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Fête des Cultures du Monde.
Dégustations culinaires à prix libre, expositions, animations interculturelles (danses, musiques…). .
Parc Jean Bousseau 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 cosette.famille@cscbressuire.fr
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English : La fête des cultures
L’événement La fête des cultures Bressuire a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais
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