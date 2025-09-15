La Fête des gardians Arles

La Fête des gardians

Vendredi 1er mai 2026. Défilé en ville Bénédiction sur le Parvis de ND de la Major Spectacle à l’amphithéâtre Arles Bouches-du-Rhône

Chaque année, le 1er mai, les gardians célèbrent Saint Georges, le saint patron des cavaliers.

Et si vous suiviez à la procession ?

Rendez-vous dès 9h sur le boulevard des Lices pour le rassemblement des gardians et des Arlésiennes en costume traditionnel.

Direction place du Forum devant la statue du poète provençal, Frédéric Mistral, pour lui rendre hommage.

Continuez jusqu’à Notre Dame de la Major, où est célébrée la messe en provençal, suivie de la bénédiction des chevaux sur le parvis de l’église.

A midi la foule envahit la place de la République pour assister à l’arrivée des gardians et à la remise des pains bénits aux autorités de la ville.



La journée est loin d’être finie. A 15h30 les gardians et le public se retrouvent aux arènes pour un grand spectacle provençal, les jeux de gardians. Les cavaliers et leurs montures rivalisent d’audace et dextérité tout au long de l’après-midi.

9h00 Rassemblement Boulevard des Lices

9h30 Défilé en ville des gardians de la Confrérie place du Forum Salut à Frédéric Mistral

Depuis le bd des Lices, rue Jean Jaurès, place de la République, plan de la Cour, rue du Palais, place du Forum (arrêt d’une délégation), rue des Arènes, rue de la Bastille, rue Diderot, rond Point des Arènes côté Major, place de La Major



10h30 Sur le parvis de N.D. La Major, bénédiction des cavaliers

Grand’Messe en Provençal



11h30 remise en ordre du cortège depuis La Major, rond-point des Arènes, place Bornier, rue de la Calade, place de la République



12h00 Remise des pains bénits aux autorités + apéritif (parvis de l’Hôtel de ville/salle des Pas Perdus)



15h30 Aux ARÈNES GRAND SPECTACLE PROVENÇAL (payant) présenté par les gardians de la Confrérie

2 Taureaux cocardiers pour les élèves de l’école de raseteurs d’Arles

Remise de l’étendard au nouveau capitaine.

TOURNOI DES AIGUILETTES

JEUX DE GARDIANS BOUQUETS, ORANGES, ÉCHARPES

Attente au fer

Ferrade en piste

ABRIVADO EN PISTE / ABRIVADO DES PICHOTS .

English :

Every year, on May 1st, the gardians celebrate Saint Georges, the patron saint of horsemen.

Why not join the procession?

German :

Jedes Jahr am 1. Mai feiern die Gardians Saint Georges, den Schutzheiligen der Reiter.

Wie wäre es, wenn Sie bei der Prozession mitgehen?

Italiano :

Ogni anno, il 1° maggio, i gardiani celebrano Saint Georges, il santo patrono dei cavalieri.

Perché non unirsi alla processione?

Espanol :

Todos los años, el 1 de mayo, los jardineros celebran San Jorge, patrón de los jinetes.

¿Por qué no unirse a la procesión?

