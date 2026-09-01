La fête des lavandières Route du Bois Noir Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

La fête des lavandières

Route du Bois Noir Lavoir de l’Aurou Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Fête des lavandières annulée cause canicule et reportée

au 12/09/2026 à 18h30 avec la participation de Janouille

Fête des lavandières annulée cause canicule et reportée

au 12/09/2026 à 18h30 avec la participation de Janouille .

Route du Bois Noir Lavoir de l’Aurou Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 56 amis.patrimoine.sainte.colombe@gmail.com

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English : La fête des lavandières

The Washerwomen’s Festival has been canceled due to the heat wave and rescheduled

for September 12, 2026, at 6:30 p.m., featuring Janouille

L’événement La fête des lavandières Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen