La fête des lavandières Route du Bois Noir Sainte-Colombe-en-Bruilhois
samedi 12 septembre 2026 · Route du Bois Noir · Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Informations pratiques
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
La fête des lavandières
Route du Bois Noir Lavoir de l’Aurou Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12 20:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Fête des lavandières annulée cause canicule et reportée
au 12/09/2026 à 18h30 avec la participation de Janouille
Fête des lavandières annulée cause canicule et reportée
au 12/09/2026 à 18h30 avec la participation de Janouille .
Route du Bois Noir Lavoir de l’Aurou Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 56 amis.patrimoine.sainte.colombe@gmail.com
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English : La fête des lavandières
The Washerwomen’s Festival has been canceled due to the heat wave and rescheduled
for September 12, 2026, at 6:30 p.m., featuring Janouille
L’événement La fête des lavandières Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen
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