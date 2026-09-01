UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Colombe-en-Bruilhois

La fête des lavandières Route du Bois Noir Sainte-Colombe-en-Bruilhois

samedi 12 septembre 2026 · Route du Bois Noir · Sainte-Colombe-en-Bruilhois

La fête des lavandières Route du Bois Noir Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Route du Bois Noir
Adresse
Lavoir de l'Aurou
Ville
47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

La fête des lavandières

Route du Bois Noir Lavoir de l’Aurou Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Fête des lavandières annulée cause canicule et reportée
au 12/09/2026 à 18h30 avec la participation de Janouille
Fête des lavandières annulée cause canicule et reportée
au 12/09/2026 à 18h30 avec la participation de Janouille   .

Route du Bois Noir Lavoir de l’Aurou Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 56  amis.patrimoine.sainte.colombe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête des lavandières

The Washerwomen’s Festival has been canceled due to the heat wave and rescheduled
for September 12, 2026, at 6:30 p.m., featuring Janouille

L’événement La fête des lavandières Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Destination Agen

À voir aussi à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne)