Visites guidées nocturnes de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois
vendredi 28 août 2026 · Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Informations pratiques
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Visites guidées nocturnes de Sainte-Colombe-en-Brulhois
Au bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Les Amis du patrimoine vous proposent 2 visites en nocturne de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, commentées par Denise Maraval, raconteuse de pays. Se munir de chaussures de marche. Départ devant l’église. Réservation souhaitable. Parking à la salle polyvalente.
Les Amis du patrimoine vous proposent 2 visites en nocturne de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, commentées par Denise Maraval, raconteuse de pays.
Découvrez le village, son église du 12e et 15e fortifiée, ses 97 marches, sa tour de guet, avec sa vue imprenable à 360° au nord sur la vallée et le coteaux d’Agen, au sud sur les Pyrénées, les remparts de l’ancien château, les croix, les places, les ruelles , les portes du bourg ecclésia, le musée d’archéologie et d’histoire, le beau lavoir d’Au Rou, les lieux des anciens artisans et commerçants, les demeures des consuls, l’histoire du village et les anecdotes. Se munir de chaussures de marche. Départ devant l’église. Réservation souhaitable. .
Au bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites guidées nocturnes de Sainte-Colombe-en-Brulhois
Les Amis du patrimoine offer 2 night-time tours of Sainte-Colombe-en-Bruilhois, with commentary by local storyteller Denise Maraval. Please bring walking shoes. Departure in front of the church. Reservations essential. Parking available at the salle polyvalente.
L’événement Visites guidées nocturnes de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Agen
À voir aussi à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne)
- Visites guidées de Sainte-Colombe-en-Brulhois et de Mourrens Sainte-Colombe-en-Bruilhois 7 août 2026
- Visites guidées nocturnes de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 21 août 2026
- Journées du Patrimoine Visites guidées Les trois églises de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 18 septembre 2026
- Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire, Espace muséal d’archéologie et d’histoire, Sainte-Colombe-en-Bruilhois 18 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard, Église Notre-Dame-De-Goulard, Sainte-Colombe-en-Bruilhois 18 septembre 2026