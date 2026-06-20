La Fête des Tuileries Jardin des Tuileries Paris
La Fête des Tuileries Jardin des Tuileries Paris samedi 20 juin 2026.
La Fête des Tuileries vous donne rendez-vous tout l’été pour faire le plein de sensations fortes. Au programme : auto-tamponneuses, trains fantômes, tirs à la carabine, palais des glaces, chevaux de bois 1900, etc. Quelques jeux d’adresse sont également proposés comme le chamboultout ou la pêche aux canards, un classique pour les plus jeunes.
Les enfants peuvent s’adonner aux joies du trampoline, s’initier à l’escalade et glisser sur le grand toboggan. En famille ou entre amis, détendez-vous et flânez en dégustant quelques gourmandises (barbes à papa, croustillons, glaces à l’Italienne, crêpes, beignets, pommes d’amour, sandwichs chauds, etc.).
L’entrée à la fête foraine est gratuite mais les attractions sont payantes. Pour le confort de tous, la fête foraine est sans sonorisation.
Installée au cœur du jardin des Tuileries, la Fête des Tuileries reprend ses quartiers d’été du 20 juin au 23 août 2026. On en profite !
Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 23 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 23h45
gratuit Entrée gratuite mais attractions payantes Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T02:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T23:45:00+02:00;2026-06-22T11:00:00+02:00_2026-06-22T23:45:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T23:45:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T23:45:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T23:45:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T23:45:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T23:45:00+02:00;2026-06-29T11:00:00+02:00_2026-06-29T23:45:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T23:45:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T23:45:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T23:45:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T23:45:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T23:45:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T23:45:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T23:45:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T23:45:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T23:45:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T23:45:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T23:45:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T23:45:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T23:45:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T23:45:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T23:45:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T23:45:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T23:45:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T23:45:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T23:45:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T23:45:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T23:45:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T23:45:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T23:45:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T23:45:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T23:45:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T23:45:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T23:45:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T23:45:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T23:45:00+02:00;2026-08-03T11:00:00+02:00_2026-08-03T23:45:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T23:45:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T23:45:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T23:45:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T23:45:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T23:45:00+02:00;2026-08-10T11:00:00+02:00_2026-08-10T23:45:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T23:45:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T23:45:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T23:45:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T23:45:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T23:45:00+02:00;2026-08-17T11:00:00+02:00_2026-08-17T23:45:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T23:45:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T23:45:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T23:45:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T23:45:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T23:45:00+02:00
Jardin des Tuileries Jardin des Tuileries 75001 Paris
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