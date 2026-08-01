La fête du cheval Le Faouët
dimanche 16 août 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
La fête du cheval
Kerosa Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le défilé démarre à 11h de la salle polyvalente pour rejoindre le stade de Kéroza. Spectacles équestres, tournoi Moyen Âge avec le groupe l’aventure au galop, prestation du centre équestre de Loudéac composé de 15 à 20 cavaliers, musique avec le Bagad du Faouët, des danses avec les Dansérien du Croisty, sculpture sur bois, battage à l’ancienne, manège, structure château gonflable, restauration sur place, buvette, crêpes… .
Kerosa Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 86 80 50 41
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English :
L’événement La fête du cheval Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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