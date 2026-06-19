La fête du cinéma Chartres
La fête du cinéma Chartres dimanche 28 juin 2026.
Chartres
La fête du cinéma
13 Place de la Porte Saint-Michel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-28
La Fête du Cinéma est de retour du 28 juin au 1er juillet 2026 ! C’est le moment de faire le plein de films en solo ou accompagné, au tarif unique de 5€ dans toutes les salles de cinéma.Familles
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13 Place de la Porte Saint-Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 88 19 30
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English :
The F%EAte du Cin%E9ma is back from June 28 to July 1, 2026! Now’s the time to catch as many movies as you like, whether you’re going solo or with friends, for a flat rate of 5? at all movie theaters.
L’événement La fête du cinéma Chartres a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CHARTRES
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