La Fête du Cinéma Place Bujault Melle

Melle

La Fête du Cinéma

Place Bujault Le Méliès Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

La Fête du Cinéma revient dans tous les cinémas ! Retrouvons-nous pour célébrer le 7e art en partageant des émotions fortes autour des films. La Fête du Cinéma est un rendez-vous incontournable dans le calendrier

cinématographique français et un événement populaire immanquable ! .

Place Bujault Le Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 emelies.melle@orange.fr

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English : La Fête du Cinéma

L’événement La Fête du Cinéma Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois