La Fête du Cinéma Place Bujault Melle
La Fête du Cinéma Place Bujault Melle dimanche 28 juin 2026.
Melle
La Fête du Cinéma
Place Bujault Le Méliès Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-28
La Fête du Cinéma revient dans tous les cinémas ! Retrouvons-nous pour célébrer le 7e art en partageant des émotions fortes autour des films. La Fête du Cinéma est un rendez-vous incontournable dans le calendrier
cinématographique français et un événement populaire immanquable ! .
Place Bujault Le Méliès Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 emelies.melle@orange.fr
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English : La Fête du Cinéma
L’événement La Fête du Cinéma Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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