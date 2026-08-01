La fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue
samedi 22 août 2026 · Saint-Pierre-Bellevue
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bellevue
La fête du compeix
Le compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La fête du compeix
À 8h inscription de la randonnée pédestre
Vide, grenier
À partir de 14 heures rallye touristique sur la commune de Saint Pierre Bellevue
Concours de boules inscription 14h
Buvette, restauration sur place sur réservation et soirée, animée par Ban Ban .
Le compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 80 09 15 dominique.poletti24@gmail.com
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English : La fête du compeix
L’événement La fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Creuse Sud Ouest