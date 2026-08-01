Informations pratiques

Saint-Pierre-Bellevue

La fête du compeix

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La fête du compeix

À 8h inscription de la randonnée pédestre

Vide, grenier

À partir de 14 heures rallye touristique sur la commune de Saint Pierre Bellevue

Concours de boules inscription 14h

Buvette, restauration sur place sur réservation et soirée, animée par Ban Ban .

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 80 09 15 dominique.poletti24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête du compeix

L’événement La fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Creuse Sud Ouest