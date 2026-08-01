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AGENDA · Saint-Pierre-Bellevue

La fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue

samedi 22 août 2026 · Saint-Pierre-Bellevue

La fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le compeix
Ville
23460 Saint-Pierre-Bellevue
Département
Creuse
Tarif

Saint-Pierre-Bellevue

La fête du compeix

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :
2026-08-22

La fête du compeix
À 8h inscription de la randonnée pédestre
Vide, grenier
À partir de 14 heures rallye touristique sur la commune de Saint Pierre Bellevue
Concours de boules inscription 14h
Buvette, restauration sur place sur réservation et soirée, animée par Ban Ban   .

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 80 09 15  dominique.poletti24@gmail.com

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English : La fête du compeix

L’événement La fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Creuse Sud Ouest

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