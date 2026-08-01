Informations pratiques

Saint-Pierre-Bellevue

Randonnée de la fête du compeix

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Accueil des participants à partir de 8h. Café offert départ vers 9h.

Parcours possible 8, 10 ou 14 km ravitaillement sur le parcours.

Le midi, possibilité, restauration sur place sur réservation au 06 89 80 09 15 .

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine dominique.poletti24@gmail.com

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English : Randonnée de la fête du compeix

L’événement Randonnée de la fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Creuse Sud Ouest