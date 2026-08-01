UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pierre-Bellevue

Randonnée de la fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue

samedi 22 août 2026 · Saint-Pierre-Bellevue

Randonnée de la fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le compeix
Ville
23460 Saint-Pierre-Bellevue
Département
Creuse
Tarif

Saint-Pierre-Bellevue

Randonnée de la fête du compeix

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Accueil des participants à partir de 8h. Café offert départ vers 9h.
Parcours possible 8, 10 ou 14 km ravitaillement sur le parcours.

Le midi, possibilité, restauration sur place sur réservation au 06 89 80 09 15   .

Le compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine   dominique.poletti24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée de la fête du compeix

L’événement Randonnée de la fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Saint-Pierre-Bellevue (Creuse)