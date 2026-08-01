Randonnée de la fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue
samedi 22 août 2026 · Saint-Pierre-Bellevue
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bellevue
Randonnée de la fête du compeix
Le compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Accueil des participants à partir de 8h. Café offert départ vers 9h.
Parcours possible 8, 10 ou 14 km ravitaillement sur le parcours.
Le midi, possibilité, restauration sur place sur réservation au 06 89 80 09 15 .
Le compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine dominique.poletti24@gmail.com
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English : Randonnée de la fête du compeix
L’événement Randonnée de la fête du compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Creuse Sud Ouest
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