La Fête du Costume Arles

La Fête du Costume Arles dimanche 5 juillet 2026.

La Fête du Costume

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 15h30. De l’église de la Major au théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Les plus beaux et riches costumes sont de sortie ce jour-là. Plus de 500 participants au défilé dans les rues de la Ville et pour la présentation du spectacle au Théâtre Antique.

La Fête du costume c’est la tradition devenue Art. On peut considérer que cette Fête a pris naissance en 1903, sous l’impulsion de Frédéric Mistral (poète provençal 1830-1914), lorsqu’il a créé la Festo Vierginenco. Toutes les jeunes filles furent conviées à une prise de ruban et d’habit, symbole de leur passage à l’âge adulte. (Jusqu’à l’âge de 15 ans , elles ne peuvent porter que le costume dit de Mireille). Inquiet pour l’avenir de l’habit d’Arlésienne, Mistral avait voulu officialiser et faire en sorte que le port du costume de » dame » soit non seulement un symbole, mais aussi un honneur et un événement. Ce fut un coup de génie ! En 1903, 18 jeunes filles répondirent à cet appel. En 1904, elles étaient 350, et la fête s’installa au Théâtre Antique. Depuis, elles sont toujours plusieurs centaines à défiler dans Arles et à se réunir pour un éblouissant et rare final au Théâtre Antique. Les jeunes filles qui ont pris l’habit et le ruban lors de la dernière » Festo Vierginenco » seront aussi présentées au Théâtre Antique. Tous les trois ans, c’est ce jour-là qu’a lieu devant le peuple provençal l’intronisation de la nouvelle Reine qui prononce un discours répondant à celui de la Reine qui termine sa fonction.



C’est avec la Pegoulado un des moments les plus importants de la sublimation provençale.



Au programme (A confirmer)



– à partir de 16h30 rassemblement/ place de la République

accueil des Vierginenco/ Cour de l’Archevêché



– 17h00 défilé/ depuis la Place de la République, rue de la République, rue Wilson, bd des Lices, entrée dans le Jardin d’Eté par le bas de la Montée Vauban



– 18h00 arrivée des groupes dans le Jardin et entrée dans le Théâtre dans l’ordre du défilé



– 18h00 à 20h00 discours des officiels et de la XXV° Reine, présentation des Vierginenco et des anciens règnes/ Théâtre Antique .

De l’église de la Major au théâtre Antique Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The most beautiful and richest costumes are on display on this day. More than 500 people took part in the parade through the streets of the city and in the presentation of the show in the Ancient Theatre.

German :

Die schönsten und reichsten Kostüme kommen an diesem Tag zum Einsatz. Mehr als 500 Teilnehmer nehmen am Umzug durch die Straßen der Stadt und an der Vorstellung der Show im antiken Theater teil.

Italiano :

I costumi più belli e più ricchi sono in mostra in questo giorno. Più di 500 persone hanno partecipato alla sfilata per le strade della città e alla presentazione dello spettacolo nel Teatro Antico.

Espanol :

Este día se exhiben los trajes más bellos y ricos. Más de 500 personas participaron en el desfile por las calles de la ciudad y en la presentación del espectáculo en el Teatro Antiguo.

L’événement La Fête du Costume Arles a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Arles