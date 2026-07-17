La fête, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

La fête 3 – 6 novembre Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T19:30:00+01:00 – 2026-11-03T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T19:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00

Texte Joëlle Sambi et Anne-Cécile Vandalem

Mise en scène Anne-Cécile Vandalem

Avec Habib Ben Tanfous, Anne-Pascale Clairembourg, Arne De Tremerie, François Ebouele, Oscar Van Rompay, Anne-Cécile Vandalem (en cours)

Spectacle en français et en néerlandais, surtitré en français

C’est l’histoire d’un drame qui a suscité l’émotion de toute la Belgique. En 2018, un étudiant en médecine d’origine belgo-sénégalaise meurt à l’issue d’un bizutage. Les dix-huit responsables sont condamnés à des peines légères.

Deux ans après le procès, les parents de deux des jeunes hommes condamnés reçoivent chez eux, dans une tentative de réconciliation, le père de la victime. Ce repas qui devait être alors un moment de dialogue se transforme en champ de bataille moral, où la culpabilité se dérobe, où la parole se déforme, où l’empathie vacille.

Avec La Fête, Anne-Cécile Vandalem et Joëlle Sambi s’appuient sur un fait réel pour composer une partition glaçante, proche du thriller social. À travers cette soirée sous tension, La Fête met à nu les mécanismes de domination sociale et la violence feutrée des privilèges. Dans un décor immersif, au réalisme troublant, théâtre, musique et vidéo s’entrelacent et brouillent les frontières entre l’intime et le politique.

Refusant toute catharsis facile, La Fête pose une question politique radicale : que vaut la réconciliation quand les rapports de pouvoir restent inchangés ? Un théâtre d’une intelligence redoutable, qui regarde notre époque sans détour et avec une grande lucidité.

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 5 novembre à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

et précédé d’une visite tactile le vendredi 6 novembre

► STAGE THÉÂTRE

samedi 7 novembre

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/la-fete-26 »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Un thriller social poignant

Christophe Engels