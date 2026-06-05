La Feuille d’or Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Un concert dans un lieu d’exception

Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz

affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle

exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.

Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,

édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées

témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre

exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de

mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des

concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival.

Première partie :

Fleur de lune de Raymond FAU

La Terre est si belle d ‘Hugues AUFFRAY

Le Printemps de Trad

La Merveille de L. Von BEETHOVEN

Rayon de Lune de M. CAREME

Ensemble :

Les feuilles frissonnent d’ ABOULKER/ Jules RENARD

Le rossignol d’ Aboulke r / P. GARNIER

r / Quand la nuit se pose de Naty Boyer

La pluie tombe de Vocalise 50

Miaou

Pour Caprine Maurice CAREME /Jo AKEPSIMAS

Deuxième partie :

Le compositeur Jean Ribbe nous propose une suite de 9 pièces originales pour chœurs d’enfants et adolescents de 9 à 13 ans. Ces pièces présentent une patte poétique, un langage harmonique libre de toute contrainte stylistique s’ouvrant sur des horizons musicaux. Nous vous parlerons de nature et surtout de fleurs !

La feuille d’or

Cyprés

Prairie

Canopée

Un peu beaucoup

Rivages

La fleur indigo

Où sont les fleurs ?

Dans l’herbe

Distribution :

Avec les chœurs et la filière voix du conservatoire Hector Berlioz.

Cheffe de chœur : Gaëlle Caro

Pianiste : Kanako Ono

Un concert de chœurs en plein air qui s’articule autour d’une composition florale du compositeur contemporain Jean Ribbe !

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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