La Feuille d’or Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS
La Feuille d’or Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS samedi 13 juin 2026.
Un concert dans un lieu d’exception
Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz
affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle
exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.
Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,
édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées
témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre
exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de
mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des
concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival.
Première partie :
- Fleur de lune de Raymond FAU
- La Terre est si belle d‘Hugues AUFFRAY
- Le Printemps de Trad
- La Merveille de L. Von BEETHOVEN
- Rayon de Lune de M. CAREME
Ensemble :
- Les feuilles frissonnent d’ABOULKER/ Jules RENARD
- Le rossignol d’Aboulker / P. GARNIER
- Quand la nuit se pose de Naty Boyer
- La pluie tombe de Vocalise 50
- Miaou
- Pour Caprine Maurice CAREME /Jo AKEPSIMAS
Deuxième partie :
Le compositeur Jean Ribbe nous propose une suite de 9 pièces originales pour chœurs d’enfants et adolescents de 9 à 13 ans. Ces pièces présentent une patte poétique, un langage harmonique libre de toute contrainte stylistique s’ouvrant sur des horizons musicaux. Nous vous parlerons de nature et surtout de fleurs !
- La feuille d’or
- Cyprés
- Prairie
- Canopée
- Un peu beaucoup
- Rivages
- La fleur indigo
- Où sont les fleurs ?
- Dans l’herbe
Distribution :
Avec les chœurs et la filière voix du conservatoire Hector Berlioz.
Cheffe de chœur : Gaëlle Caro
Pianiste : Kanako Ono
Un concert de chœurs en plein air qui s’articule autour d’une composition florale du compositeur contemporain Jean Ribbe !
Le samedi 13 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00
Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS
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