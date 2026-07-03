La Fiancée du tsar, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
samedi 29 mai 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
La Fiancée du tsar 29 mai – 4 juin 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-29T20:00:00+02:00 – 2027-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2027-06-04T20:00:00+02:00 – 2027-06-04T22:30:00+02:00
Opéra | Nouvelle production
La Fiancée du tsar (1899) compte parmi les chefs-d’oeuvre de l’opéra romantique. Tout à la fois récit épique et fresque musicale d’une ampleur unique, cet opéra requiert de larges voix, un orchestre opulent et un choeur omniprésent. L’opéra s’appuie sur l’histoire d’Ivan le terrible au XVIe siècle qui, isolé par le pouvoir, tente secrètement de trouver une épouse. Face à ce prédateur brille le rôle de Marfa, icône de pureté planant dans les suraigus pour tenter de surplomber un monde d’hommes souhaitant la contrôler. Particulièrement sensible aux différents visages qu’a pu prendre hier et aujourd’hui la domination masculine, Rafael R. Villalobos souligne, dans sa nouvelle mise en scène de La Fiancée du tsar, le rôle central que jouent les « philtres d’amour » depuis des siècles dans notre culture : « Cette oeuvre se distingue aujourd’hui non seulement comme un drame historique avec l’une des partitions les plus belles et inspirées du répertoire classique russe, mais aussi comme un miroir qui, plus d’un siècle plus tard, continue de refléter les manières dont le pouvoir peut s’approprier les corps et les destins des femmes. »
Coproduction Opéra National de Bordeaux, Opéra Orchestre Normandie Rouen
Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux
Opéra capté par France Musique
Autour du spectacle
Mercredi 19 mai 17 h : conférence de Sophie Gaillot Miczka, Grand-Théâtre
Samedi 29 mai 18 h 30 : rencontre avec l’équipe artistique, Auditorium
Samedi 5 juin 15 h : conférence « Alexandre Serov, le wagnérien russe » par Michel Casse, Grand-Théâtre
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/690759-la-fiancee-du-tsar »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/opera-la-fiancee-du-tsar-88571 »}]
Rimski-Korsakov | Villalobos Opéra
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