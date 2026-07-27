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LA FILLE DU CANAL RELAIS DU BAC Indre

vendredi 28 août 2026 · RELAIS DU BAC · Indre

LA FILLE DU CANAL RELAIS DU BAC Indre

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00
Lieu
RELAIS DU BAC
Adresse
1 quai Besnard, 44610 Indre
Ville
44610 Indre
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:00 – 22:30
Gratuit : non  Tout public 

LA FILLE DU CANAL, distille un jazz mélodique et festif sur les scènes des festivals, des cafés concerts et des soirées privées.Du jazz manouche, de la bossa-nova aux rythmes endiablés de la rumba, un programme varié de standards et de compositions. Les arrangements sont originaux, le public se laisse surprendre par la complicité des musiciens sur scène.Extrait Vidéo

RELAIS DU BAC Indre 44610


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