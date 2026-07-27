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LA FILLE DU CANAL RELAIS DU BAC Indre
vendredi 28 août 2026 · RELAIS DU BAC · Indre
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 20:00 – 22:30
Gratuit : non Tout public
LA FILLE DU CANAL, distille un jazz mélodique et festif sur les scènes des festivals, des cafés concerts et des soirées privées.Du jazz manouche, de la bossa-nova aux rythmes endiablés de la rumba, un programme varié de standards et de compositions. Les arrangements sont originaux, le public se laisse surprendre par la complicité des musiciens sur scène.Extrait Vidéo
RELAIS DU BAC Indre 44610
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