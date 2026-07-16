La Fille du régiment, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

La Fille du régiment 27 et 28 mai 2027 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-27T14:00:00+02:00 – 2027-05-27T15:10:00+02:00

Fin : 2027-05-28T20:00:00+02:00 – 2027-05-28T21:10:00+02:00

Famille | Opéra participatif à partir de 8 ans | Nouvelle production

Une Fille du régiment d’un genre nouveau investit la scène du Grand-Théâtre. Les opéras participatifs sont une expérience à vivre en famille pour donner de la voix en choeur et pour plonger, souvent pour la première fois, dans l’univers lyrique. L’opéra de Donizetti est fait de quiproquos tout en légèreté et d’airs acrobatiques qui restent facilement dans l’oreille. Quand le chef d’orchestre se tourne vers le public pour l’inviter à chanter en chœur, le théâtre entier devient un espace de communion, pour une fête de l’opéra ouverte à tous !

Coproduction Opéra Grand Avignon, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra Orchestre Rouen Normandie, Atelier Lyrique de Tourcoing, Opéra National de Bordeaux

Autour du spectacle

Jeudi 27 mai 14 h : séance pour les scolaires et en audiodescription

Jeudi 27 mai 20 h : séance avec audiodescription*

Dimanche 4 avril, de 15 h à 17 h: atelier de préparation des chants à l’Auditorium

*Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, l’Opéra propose les audiodescriptions : une description en direct de la mise en scène, de l’apparition d’un décor, des mouvements des artistes ou encore des expressions du visage. Équipés d’un casque audio, les publics en situation de handicap visuel profitent ainsi du spectacle en compagnie des autres spectateurs. Des programmes de spectacle en braille et en gros caractères sont mis à disposition. Pour plonger dans l’univers du spectacle, chaque audiodescription est précédée d’une visite sensorielle.

Audiodescriptions proposées grâce au soutien de l’Unadev et avec le prestataire Accès culture. Pour plus d’informations : Noémie Dolo

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701938-la-fille-du-regiment »}] [{« link »: « mailto:n.dolo@onb.fr »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-opera-la-fille-du-regiment-88471 »}]

Opéra Participatif