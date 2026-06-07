La fin du monde est une idée sans avenir – Julien Vella / Groupe Caute Théâtre de la Bastille PARIS

L’Homme sans qualités de Robert Musil paraît en deux temps, en 1930 et 1932. Dans cette œuvre immense et inachevée, l’auteur autrichien ausculte avec ironie le déclin de l’empire semi-fictif de la Cacanie à l’aube du XXᵉ siècle et à travers lui l’inévitable faillite de la culture européenne à la veille de la Première Guerre mondiale.

Julien Vella et le groupe Caute ont décidé de porter ce roman monumental au plateau, en privilégiant à l’intrigue les questions qui l’irriguent : comment vivre à l’époque du profit, des nationalismes et des guerres ? Comment une jeune génération peut-elle défier le cynisme et la nostalgie pour inventer son propre langage et résister au pourrissement qui menace ?

À l’instar du livre qui mêle les registres — satire, récit, essai, prose savante et métaphysique échevelée — iels font coexister fragments de chants, danse, numéros de clown, de pantomime ou de standup en autant de tableaux.

Et comme le roman, iels refusent obstinément de conclure. Ce qui se joue là n’est pas la fin d’un monde, mais l’essai résolu d’en faire surgir un autre. Entre ironie et ferveur, désastre et désir, la scène devient un laboratoire vivant où l’histoire, loin d’être achevée, s’écrit sous nos yeux — et nous invite à y prendre part.

Julien Vella et le groupe Caute portent au plateau le roman monumental et inachevé de Robert Musil, L’Homme sans qualités.

Du mercredi 24 février 2027 au vendredi 05 mars 2027 :

samedi

de 17h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h30

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-24T20:30:00+01:00

fin : 2027-03-05T22:30:00+01:00

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Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

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