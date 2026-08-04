La fleur au fusil Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

La fleur au fusil

Espace Fayolle 6 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 21:45:00

Date(s) :

2026-11-26

Jean-Philippe Daguerre, le metteur en scène du Charbon dans les veines, nous raconte comment la jeunesse portugaise,muselée par le pouvoir, a réussi à se débarrasser de la dictature de Salazar.

C’est l’histoire d’une démocratie qui se gagne par l’union d’un peuple et qui se conquiert avec des fleurs. Le 25 avril 1974, au Portugal, la révolution des oeillets fait chuter la plus longue dictature d’Europe. Des milliers de portugais marchent ensemble vers leur destin pour écrire La Fleur au Fusil, une sublime histoire d’union, d’amour et de paix. Ces hommes et ces femmes réussissent ainsi à gagner leur liberté sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée.

À partir de 13 ans. .

Espace Fayolle 6 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 48 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : La fleur au fusil

L’événement La fleur au fusil Guéret a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Grand Guéret