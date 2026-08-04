AGENDA · Guéret
Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant Guéret
vendredi 7 août 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant
Route de Bourganeuf Guéret Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Soirée Cluedo organisée par le Labyrinthe Géant.
Qui a tué le cartographe ?
Avec quel arme ?
A quel endroit ?
De multiples lots à gagner. .
Route de Bourganeuf Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 01 97
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English : Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant
L’événement Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret
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