Informations pratiques

Guéret

Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant

Route de Bourganeuf Guéret Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Soirée Cluedo organisée par le Labyrinthe Géant.

Qui a tué le cartographe ?

Avec quel arme ?

A quel endroit ?

De multiples lots à gagner. .

Route de Bourganeuf Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 01 97

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English : Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant

L’événement Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret