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Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant Guéret

vendredi 7 août 2026 · Guéret

Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Route de Bourganeuf
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
8 8 Tarif réduit

Guéret

Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant

Route de Bourganeuf Guéret Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Soirée Cluedo organisée par le Labyrinthe Géant.
Qui a tué le cartographe ?
Avec quel arme ?
A quel endroit ?
De multiples lots à gagner.   .

Route de Bourganeuf Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 01 97 

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English : Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant

L’événement Soirée Cluedo au Labyrinthe Géant Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret

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