La Fleur de Celles marché aux plantes Celles-sur-Belle
dimanche 27 septembre 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
La Fleur de Celles marché aux plantes
Parc de l’Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La Fleur de Celles est l’évènement incontournable pour les amateurs et passionnés de plantes et de jardinage. C’est l’occasion pour vous de découvrir des nouveautés et de recevoir des conseils. Tout au long de la journée, des animations pour petits et grands autour des abeilles et de la biodiversité seront
présentées. .
Parc de l’Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28
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English : La Fleur de Celles marché aux plantes
L’événement La Fleur de Celles marché aux plantes Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois
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