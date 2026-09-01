Informations pratiques

Celles-sur-Belle

La Fleur de Celles marché aux plantes

Parc de l’Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La Fleur de Celles est l’évènement incontournable pour les amateurs et passionnés de plantes et de jardinage. C’est l’occasion pour vous de découvrir des nouveautés et de recevoir des conseils. Tout au long de la journée, des animations pour petits et grands autour des abeilles et de la biodiversité seront

présentées. .

Parc de l’Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28

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English : La Fleur de Celles marché aux plantes

L’événement La Fleur de Celles marché aux plantes Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois