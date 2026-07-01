Exposition des peintures au marc de café de Sabino Puma, Abbaye royale, Celles-sur-Belle

Informations pratiques

Exposition des peintures au marc de café de Sabino Puma Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye royale Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sabino Puma, né en 1979 à Cusco, au Pérou, est un artiste peintre issu d’une famille quechua. À l’âge de 6 ans, ses parents lui offrent son premier pinceau et trois pigments de couleurs primaires. Depuis lors, le désir de peindre tout ce qui l’entoure ne l’a jamais quitté.

À l’adolescence, il étudie aux Beaux-Arts de Calca, dans la Vallée sacrée des Incas. Il expose ensuite ses œuvres dans plusieurs galeries de Cusco et de Lima.

Installé en France, à Niort, depuis 2015, il développe une démarche artistique nourrie à la fois de ses cultures inca et française. Peignant avec sensibilité et sincérité, il s’est notamment fait connaître par son utilisation singulière du café comme médium artistique.

Dans ses œuvres sur toile, il associe café et feuilles d’or pour créer des compositions harmonieuses et originales. Son univers est peuplé de personnages issus du rêve et de scènes inspirées de son vécu, dans lesquelles se mêlent mémoire, imaginaire et identité culturelle.

Source :https://galerie-pumart.com/fr/

Abbaye royale 12 rue des halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 92 28 https://www.abbaye-royale-celles.com https://www.facebook.com/Abbaye-Royale-de-Celles-sur-Belle-264564367241161/ [{« link »: « https://galerie-pumart.com/fr/ »}] Celles-sur-Belle, située dans le Sud des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, abrite l’abbaye royale du XVIIe siècle, un joyau architectural exceptionnel.

Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe abbatial datant du XIe siècle, cette abbaye historique est aujourd’hui le théâtre d’un large éventail d’activités culturelles telles que des expositions, des académies, des concerts et des festivals de musique.

Ce lieu témoigne de plus de mille ans d’histoire, illustrant ainsi l’évolution de cette commune au fil des siècles.

Classée au titre des Monuments historiques en 2000, l’abbaye royale constitue un témoignage précieux de notre patrimoine. Aires de parcage pour les autocars, en bordure du site.

Sabino Puma, né en 1979 à Cusco (Pérou) est un artiste peintre. Né d’une famille Quechua, ses parents lui offrent à l’âge de 6 ans son premier pinceau et trois pigments des couleurs primaires. Et de …

©EmilieNivelle