Visite libre de l’abbaye royale, Abbaye royale, Celles-sur-Belle

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye royale Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye royale Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez :

Le parc, le jardin à la française, le jardin des insectes et le jardin des simples

Les bâtiments datant du XVIIe siècle

L’espace muséographique

Les vestiges romans de la première abbaye du XIe siècle

Abbaye royale 12 rue des halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 92 28 https://www.abbaye-royale-celles.com https://www.facebook.com/Abbaye-Royale-de-Celles-sur-Belle-264564367241161/ Celles-sur-Belle, située dans le Sud des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, abrite l’abbaye royale du XVIIe siècle, un joyau architectural exceptionnel.

Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe abbatial datant du XIe siècle, cette abbaye historique est aujourd’hui le théâtre d’un large éventail d’activités culturelles telles que des expositions, des académies, des concerts et des festivals de musique.

Ce lieu témoigne de plus de mille ans d’histoire, illustrant ainsi l’évolution de cette commune au fil des siècles.

Classée au titre des Monuments historiques en 2000, l’abbaye royale constitue un témoignage précieux de notre patrimoine. Aires de parcage pour les autocars, en bordure du site.

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©Abbaye Royale